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Ил-76: 50 лет в воздухе

25 марта 1971 года в воздух впервые поднялся тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Он вылетел с Центрального аэродрома Москвы имени М.В. Фрунзе, также известного как Ходынский. Пробыв в небе 40 минут, он приземлился на аэродроме Летно-исследовательского института (ныне ЛИИ имени М.М. Громова) в подмосковном Жуковском.

Опытный образец Ил-76 был создан в конструкторском бюро Ильюшина в Москве при участии Ташкентского авиационного завода. Он известен как самолет «ста профессий», так как это одновременно и транспортник, и заправщик, и десантное судно, а также летающий госпиталь и борт для поисково-спасательных операций.

По состоянию на начало текущего года было выпущено 958 единиц Ил-76 различных модификаций. 118 из них, то есть 12,4% от объема производства, было поставлено на экспорт в период 1978-2005 годов.

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Участники высокоширотной воздушной экспедиции &laquo;Север-40&raquo; прибыли на самолете Ил-76, впервые совершившем посадку на Землю Франца-Иосифа, 1988 год Участники высокоширотной воздушной экспедиции &laquo;Север-40&raquo; прибыли на самолете Ил-76, впервые совершившем посадку на Землю Франца-Иосифа, 1988 год
В кабине пилота транспортно-грузового самолета Ил-76, 1971 год В кабине пилота транспортно-грузового самолета Ил-76, 1971 год
Сборка большегрузных самолетов &laquo;Ил-76&raquo; на ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П.Чкалова, 1987 год Сборка большегрузных самолетов &laquo;Ил-76&raquo; на ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П.Чкалова, 1987 год
Погрузка в самолет ИЛ-76 грузов для жителей Армении, пострадавших от землетрясения, 1989 год Погрузка в самолет ИЛ-76 грузов для жителей Армении, пострадавших от землетрясения, 1989 год
Разгрузка самолета ИЛ-76 в Норильском аэропорту, 1981 год Разгрузка самолета ИЛ-76 в Норильском аэропорту, 1981 год
Советский транспортный самолет Ил-76 в московском аэропорту Домодедово, 1976 год Советский транспортный самолет Ил-76 в московском аэропорту Домодедово, 1976 год
Дозаправка в воздухе группы истребителей от самолета-танкера ИЛ-76 в небе над аэродромом в Жуковском, 1992 год Дозаправка в воздухе группы истребителей от самолета-танкера ИЛ-76 в небе над аэродромом в Жуковском, 1992 год
Готовая к десантированию техника перед погрузкой в транспортный самолет ИЛ-76 МД во время учений одного из соединений десантных войск, 1996 год Готовая к десантированию техника перед погрузкой в транспортный самолет ИЛ-76 МД во время учений одного из соединений десантных войск, 1996 год
Транспортно-грузовой самолет Ил-76, разработанный в ОКБ Ильюшина, 1971 год Транспортно-грузовой самолет Ил-76, разработанный в ОКБ Ильюшина, 1971 год
Самолет Ил-76 с гуманитарным грузом для Южной Осетии, 2008 год Самолет Ил-76 с гуманитарным грузом для Южной Осетии, 2008 год
Самолет ИЛ-76, используемый для тушения пожаров, во время взлета на военно-спортивном парашютном празднике в Москве, 1990 год Самолет ИЛ-76, используемый для тушения пожаров, во время взлета на военно-спортивном парашютном празднике в Москве, 1990 год
Десантирование основных сил десанта 106-й гвардейской Воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии из военно-транспортного самолета ИЛ-76, 2011 год Десантирование основных сил десанта 106-й гвардейской Воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии из военно-транспортного самолета ИЛ-76, 2011 год
Фейерверк на II международной выставке авиационной техники «Bahrain International Air Show», 2012 год Фейерверк на II международной выставке авиационной техники «Bahrain International Air Show», 2012 год
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В кабине пилота транспортно-грузового самолета Ил-76, 1971 год
Сборка большегрузных самолетов «Ил-76» на ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П.Чкалова, 1987 год
Погрузка в самолет ИЛ-76 грузов для жителей Армении, пострадавших от землетрясения, 1989 год
Разгрузка самолета ИЛ-76 в Норильском аэропорту, 1981 год
Советский транспортный самолет Ил-76 в московском аэропорту Домодедово, 1976 год
Дозаправка в воздухе группы истребителей от самолета-танкера ИЛ-76 в небе над аэродромом в Жуковском, 1992 год
Готовая к десантированию техника перед погрузкой в транспортный самолет ИЛ-76 МД во время учений одного из соединений десантных войск, 1996 год
Транспортно-грузовой самолет Ил-76, разработанный в ОКБ Ильюшина, 1971 год
Самолет Ил-76 с гуманитарным грузом для Южной Осетии, 2008 год
Самолет ИЛ-76, используемый для тушения пожаров, во время взлета на военно-спортивном парашютном празднике в Москве, 1990 год
Десантирование основных сил десанта 106-й гвардейской Воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии из военно-транспортного самолета ИЛ-76, 2011 год
Фейерверк на II международной выставке авиационной техники «Bahrain International Air Show», 2012 год
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