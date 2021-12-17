Кадры с места пожара на корвете-невидимке в Петербурге

На Северной верфи в Санкт-Петербурге несколько часов горит новейший стелс-корвет «Проворный». Его должны были передать ВМФ России в конце 2022 года.

По последним данным, площадь пожара — более 800 квадратных метров, ему присвоен наивысший ранг по сложности.

Горят рубка ходовой части и башенно-мачтовая конструкция, а также пятая и четвертая палубы, огонь может перекинуться на третью. По данным «Интерфакса», горит практически весь корвет.

Существует риск взрыва баллонов с кислородом и ацетиленом. Двое пожарных с ожогами госпитализированы, еще один пострадавший от госпитализации отказался. Предположительно, причиной пожара могло стать несоблюдение правил техники безопасности.