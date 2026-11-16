Суд назначил три года работ пилоту, виновному в крушении Falcon в Афганистане

Суд приговорил к трем годам принудительных работ командира экипажа самолета Falcon 10 с россиянами на борту, который потерпел крушение в Афганистане в январе 2024 года. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета (МСУТ СК) России.

Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности движения и на два года лишили права управлять воздушными судами. Свою вину он полностью признал.

21 января 2024 года российский самолет Falcon 10 пропал, пролетая над Афганистаном. На борту находились шесть человек: двое пассажиров и четверо членов экипажа. Самолет выполнял частный рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву.

При вынужденной посадке в горной местности Афганистана пилот допустил крушение воздушного судна, которое полностью разрушилось. В результате авиакатастрофы погибли двое пассажиров — предприниматель Анатолий Евсюков и его супруга Анна. Еще один пассажир и второй пилот получили ранения различной степени тяжести.

Ранее дело пилота Белова, посадившего A320 в поле, вернули прокурору.