Российский самолет пропал над Афганистаном

Российский бизнес-джет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана вблизи границы Таджикистана, сообщила Росавиация. По данным ведомства, связь с воздушным судном была потеряна вечером 20 января.
«Предварительно: на борту самолета находились 6 (шесть) человек — четыре члена экипажа и два пассажира», — говорится в сообщении Росавиации.
Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что двое находившихся на борту — россияне.
Telegram-канал Shot опубликовал список людей, которые были в самолете.
Источник Khaama Press сообщил, что самолет врезался в горы в районе поселка Зебак в вилаяте (провинции) Бадахшан, на место происшествия направлена следственная группа.
«Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна», — говорится в сообщении Росавиации.
Из Таиланда в Россию
Изначально самолет вылетел из таиландского аэропорта Утапао и после дозаправки в Гае, Индия, направлялся через Ташкент в подмосковный Жуковский. По данным Росавиации, он выполнял санитарный рейс.
В консульском отделе посольства России в Таиланде заявили, что самолет проводил частную медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой, ее сопровождал супруг, гражданин РФ Анатолий Евсюков.
Супружеская пара отдыхала в Таиланде с середины декабря, там Анна заболела и попала в больницу в Паттайе, сообщил Shot. По информации РЕН ТВ, ее госпитализировали с септическим шоком: в Таиланде у женщины начали отказывать почки, печень и другие органы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и должны быть перевезти в Боткинскую больницу в Москве.
Вместе с парой в Таиланде находился их сын, однако его не пустили на борт, так как сопровождать Анну мог только один человек.
Управляли самолетом два пилота — Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев. Они закончили обучение на Falcon 10 в 2023 году и имели минимальный опыт управления таким самолетом, сообщил источник «Известий». Еще два человека на борту, по предварительной информации, были врачами.
Отказали оба двигателя
По данным Росавиации, самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.
«Еще ничего не известно, сейчас пытаюсь разобраться в ситуации и понять, что произошло. Пока никаких подтвержденных данных нет», — заявила NEWS.ru глава «Атлетик Групп» Екатерина Агапова.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуaтации воздушного транспорта, повлекшее по неосторoжности смерть двух или более человек». В ведомстве заявили, что при расследовании будут взаимодействовать с МИД РФ.
По словам источника ТАСС, самолет мог потерпеть крушение из-за отказа двигателей.
«Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей», — заявил собеседник агентства.
При этом Shot со ссылкой на источник сообщил , что экипаж самолета за 25 минут до исчезновения уведомил о заканчивающемся запасе топлива и о решении совершить посадку на аэродроме Таджикистана.
«По нашим данным, в 19:05 по местному времени экипаж самолета доложил об заканчивающемся запасе топлива и о том, что принято решение о посадке на аэродром Куляб. В 19:19 экипаж сообщил об отказе одного двигателя, в 19:29 — об отказе другого. Самолет пропал с радаров около 19:30 по местному времени в 57 км от аэропорта Куляб Таджикистана», — говорится в сообщении канала (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).
По данным Росавиации, пропавший Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году.