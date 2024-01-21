Российский самолет пропал над Афганистаном СК РФ возбудил уголовное дело после пропажи самолета с россиянами над Афганистаном

Российский бизнес-джет Falcon 10 перестал выходить на связь, пролетая над Афганистаном. Он должен был доставить в Москву больную россиянку, подключенную к аппарату ИВЛ. Женщину сопровождал ее супруг, также на борту находились двое врачей. Управляли самолетом два пилота с минимальным опытом. По данным афганского издания Khaama Press, борт врезался в горы, источники ТАСС и Shot заявили о возможном отказе двигателей. Информации о судьбе пассажиров и экипажа нет, СК считает их погибшими.

Российский бизнес-джет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана вблизи границы Таджикистана, сообщила Росавиация. По данным ведомства, связь с воздушным судном была потеряна вечером 20 января.

«Предварительно: на борту самолета находились 6 (шесть) человек — четыре члена экипажа и два пассажира», — говорится в сообщении Росавиации.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что двое находившихся на борту — россияне.

Telegram-канал Shot опубликовал список людей, которые были в самолете.

Кто был на Falcon 10 Анна Евсюкова, 64 года;



Анатолий Евсюков, 65 лет.



Экипаж:



Дмитрий Беляков, 41 год;



Аркадий Грачев, 42 года;



Игорь Сывороткин, 26 лет;



Павел Попов, 44 года.

Источник Khaama Press сообщил, что самолет врезался в горы в районе поселка Зебак в вилаяте (провинции) Бадахшан, на место происшествия направлена следственная группа.

«Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна», — говорится в сообщении Росавиации.

Из Таиланда в Россию

Изначально самолет вылетел из таиландского аэропорта Утапао и после дозаправки в Гае, Индия, направлялся через Ташкент в подмосковный Жуковский. По данным Росавиации, он выполнял санитарный рейс.

В консульском отделе посольства России в Таиланде заявили, что самолет проводил частную медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой, ее сопровождал супруг, гражданин РФ Анатолий Евсюков.

Супружеская пара отдыхала в Таиланде с середины декабря, там Анна заболела и попала в больницу в Паттайе, сообщил Shot. По информации РЕН ТВ, ее госпитализировали с септическим шоком: в Таиланде у женщины начали отказывать почки, печень и другие органы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и должны быть перевезти в Боткинскую больницу в Москве.

Вместе с парой в Таиланде находился их сын, однако его не пустили на борт, так как сопровождать Анну мог только один человек.

Управляли самолетом два пилота — Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев. Они закончили обучение на Falcon 10 в 2023 году и имели минимальный опыт управления таким самолетом, сообщил источник «Известий». Еще два человека на борту, по предварительной информации, были врачами.

Отказали оба двигателя

По данным Росавиации, самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

«Еще ничего не известно, сейчас пытаюсь разобраться в ситуации и понять, что произошло. Пока никаких подтвержденных данных нет», — заявила NEWS.ru глава «Атлетик Групп» Екатерина Агапова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуaтации воздушного транспорта, повлекшее по неосторoжности смерть двух или более человек» . В ведомстве заявили, что при расследовании будут взаимодействовать с МИД РФ.

По словам источника ТАСС, самолет мог потерпеть крушение из-за отказа двигателей.

«Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей», — заявил собеседник агентства.

При этом Shot со ссылкой на источник сообщил , что экипаж самолета за 25 минут до исчезновения уведомил о заканчивающемся запасе топлива и о решении совершить посадку на аэродроме Таджикистана.

«По нашим данным, в 19:05 по местному времени экипаж самолета доложил об заканчивающемся запасе топлива и о том, что принято решение о посадке на аэродром Куляб. В 19:19 экипаж сообщил об отказе одного двигателя, в 19:29 — об отказе другого. Самолет пропал с радаров около 19:30 по местному времени в 57 км от аэропорта Куляб Таджикистана», — говорится в сообщении канала (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По данным Росавиации, пропавший Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году.