В Киев приехали представители военного комитета НАТО

Представители военного комитета НАТО прибыли в Киев с официальным визитом впервые за восемь лет. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на источник внутри альянса.

По информации агентства, делегацию возглавил итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Отмечается, что представителей НАТО в Киев пригласил новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый.

До этого Драгоне говорил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне также утверждал, что Россия якобы стремится вернуть то, чем она владела до распада Советского Союза.

Ранее в США заявили о новой фазе конфликта на Украине.