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Армия

СМИ рассказали о подготовке США к военной операции против Кубы

CBS: армия США готовится к военной операции против Кубы
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Резерв сухопутных войск США оценивает возможность направить в распоряжение Южного командования ряд подразделений поддержки через несколько месяцев. Это может быть связано с планированием военной операции против Кубы, сообщает телеканал CBS, ссылаясь на внутренний документ военных и источники.

Согласно документу, штаб резерва запросил у подчиненных командований информацию о доступности шести типов подразделений, которые могут быть приданы Южному командованию. В тексте говорится, что они могут потребоваться «через 90-120 дней». В соответствующий перечень были внесены батальон боевой поддержки, инженерный батальон, медицинская бригада, передовой отряд реанимации и хирургии, бригада военной полиции и подразделение командования тыловым обеспечением.

В запросе отсутствует упоминание Кубы. При этом, как утверждают несколько источников, долгосрочное военное планирование направлено именно против этого островного государства.

Несколько военных Вооруженных сил Соединенных Штатов, пожелавших остаться анонимными, рассказали CBS, что в текущем году американские военнослужащие провели разведывательные операции, уточняя подводные и морские пути подхода вокруг Кубы.

23 сентября американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США добиваются «очень существенных» перемен на Кубе.

7 июня сообщалось, что власти Кубы начали раздавать оружие гражданскому населению и официально призывают местных жителей готовиться к возможному военному вторжению США.

Ранее СМИ узнали о сценариях военного вторжения США на Кубу.

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