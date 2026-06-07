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Армия

Жителям Кубы начали раздавать оружие на случай американского вторжения

Diario Versión Final: власти Кубы начали раздачу оружия населению из-за США
Александр Кондратюк/РИА Новости

Власти Кубы начали раздавать оружие гражданскому населению и официально призывают местных жителей готовиться к возможному военному вторжению США. Об этом сообщает венесуэльское издание Diario Versión Final.

Причиной раздачи оружия названо наращивание военного присутствия США у берегов острова и тревожные заявления американского госсекретаря Марко Рубио, который охарактеризовал Кубу как несостоявшееся государство, представляющее угрозу для своего соседа.

По словам корреспондента CNN Патрика Оппманна, подготовка к боевому сценарию достигла такого уровня, что администраторы государственных зданий обсуждают с арендаторами вопросы военной логистики.

«В государственном здании, где находятся наши главные офисы, один из управляющих подошел спросить, понадобится ли нам офис во время вторжения», — рассказал журналист.

Среди населения, по свидетельствам местных жителей, настроения колеблются между тревогой и усталостью: некоторые кубинцы признаются, что, измучившись от кризиса, «просто хотят, чтобы это все уже закончилось, так или иначе».

Ранее в Госдуму внесли проект заявления против действий США на Кубе.

 
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