Минобороны РФ сообщило о поражении украинских логистических центров

МО: ВС РФ поразили три логистических центра в Одессе и Ильичевске

Вооруженные силы России в ночь на 22 сентября поразили два логистических центра в Одессе и логистический центр «Новая почта» в Ильичевске. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

По информации ведомства, на пораженных объектах хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинское издание «Страна» на фоне этого сообщило о масштабном пожаре на складах в Усатово под Одессой.

Минобороны РФ также сообщило об ударе по промышленному предприятию «Файер Поинт» в Киеве, выпускающему комплектующие и боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, в Киеве был поражен склад горюче-смазочных материалов «Грандтерминал», который использовался ВСУ как логистический узел для приема и распределения дизельного топлива.

В ночь на 17 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Запорожье и Одесской области. По данным Минобороны РФ, среди пораженных целей оказались крупный дата-центр De Novo, цеха по производству беспилотников, аккумуляторный парк в Броварах, комбинат «Запорожсталь», предприятие радиоэлектронной промышленности, электроподстанция и два моста через Днестр. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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