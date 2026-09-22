ВС РФ поразили в Киеве предприятие, выпускающее комплектующие для ракет «Фламинго»

Российские военные нанесли поражение промышленному предприятию «Файер Поинт» в Киеве, выпускающему комплектующие и боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны РФ в «Максе».

«Поражено промышленное предприятие (ООО «Файер Поинт»), производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго», — говорится в сводке.

Кроме того, в Киеве удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов «Грандтерминал», который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) как логистический узел для приема и распределения дизельного топлива.

В Кривом Роге Днепропетровской области атакован металлургический комбинат, выпускавший металлургическую продукцию для военного производства, завод, производивший комплектующие для силовых установок, крыльев и других элементов БПЛА, и предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов, а также три логистических центра «Сириус Экстружен».

Согласно данным оборонного ведомства, цели поражены также в Винницкой, Полтавской и Одесской областях. Среди них нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Логистические центры в Одессе и Ильичевске, а также объект железнодорожной инфраструктуры в Виннице.

Ранее над регионами России за ночь уничтожено почти три сотни БПЛА.