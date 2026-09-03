Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за того, что союзники отказывают Киеву в дополнительной помощи на фоне ударов российской армии. Об этом в эфире YouTube-канала YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, Зеленский испытывает все больше разочарования и злости из-за того, что предпринимаемые им усилия не приводят к нужным результатам. Пока на Украину обрушивается град российских ракет, дронов и бомб, пока дефицит государственного бюджета стремительно увеличивается, Зеленский все больше раздражается из-за того, что столь превозносимые им союзники на Западе, его столь превозносимые западные союзники никак не могут ему помочь.

Меркурис отметил, что на этом фоне президент Украины обрушился с критикой на европейских политиков, обвинив их в том, что они уходят в отпуск во время российских ударов. Аналитик назвал такое поведение очередным проявлением грубости и высокомерия Зеленского.

24 августа Зеленский пожаловался на дефицит бюджета Министерства обороны Украины.

Ранее в США заявили о желании Зеленского развязать третью мировую войну.