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Политика

Зеленский пожаловался на дефицит бюджета Минобороны Украины

Зеленский: Украина действует в условиях дефицита финансирования
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Дефицит бюджета Министерства обороны Украины составляет $27 млрд. Об этом в своем Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

«Сейчас нам приходится действовать в условиях дефицита финансирования. Из-за особенностей оборонного бюджета в начале этого года Министерство обороны использовало средства, предусмотренные в бюджете на конец года. И общий дефицит составляет 27 миллиардов. Одним из основных вариантов является досрочное предоставление средств по европейскому займу уже в этом году», — отметил он.

Для разрешения финансовых проблем Зеленский призвал европейцев найти способ изъять замороженные российские активы на сумму около €210 млрд.

Также 24 июля Зеленский отметил, что российские удары по портам в Одесской области снизили объемы украинской торговли через них. По его словам, над разрешением ситуации будет работать несколько стран.

24 августа Еврокомиссия согласовала выделение Украине €6,1 млрд на закупку систем противовоздушной обороны, ракет, боеприпасов и радаров.

В тот же день Совет ЕС сообщил, что Евросоюз и его члены с 2022 года перечислили Киеву €220,3 млрд финансовой, экономической, военной и гуманитарной помощи.

Ранее Зеленский разработал новый план завершения конфликта с Россией

 
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