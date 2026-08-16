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Армия

Мужчина стал жертвой удара ВСУ по ДНР

Глава Кулемзин: мужчина погиб при ударе ВСУ по культурному учреждению Донецка
Илья Питалев/РИА Новости

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на учреждение культуры в поселке Авдотьино Ленинского района Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его данным, погиб мужчина 1960 года рождения. Удар произошел в ночь на 15 августа. Изначально сообщалось о повреждении фасада здания, остекления и прилегающей территории.

5 августа украинский беспилотник Hornet влетел в больничную палату в Донецке, разрушив несущую стену терапевтического корпуса. Тогда не выжила пенсионерка 1948 года рождения, еще две женщины пострадали. Одна из них попала под завал, получила черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии. Другая раненная находится в состоянии средней тяжести, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой народной республики.

Заместитель главного врача больницы Олег Супрун подтвердил, что все пострадавшие — пациенты гастроэнтерологического отделения. Они находились на плановом лечении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее в ДНР показали последствия удара по больнице.

 
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