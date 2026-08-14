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Армия

Над Россией за 12 часов сбили свыше 200 украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО уничтожили 221 украинский беспилотник за 12 часов
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 221 БПЛА ВСУ самолетного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские силы ликвидировали данные аппараты в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого в МО РФ заявили, что ВС РФ в период с 8 по 14 августа нанесли 14 групповых ударов при помощи высокоточного оружия и ударных БПЛА по территории Украины.

В результате поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Кроме того, российские войска атаковали военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации подразделений украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее российские войска нанесли удары по локомотивам в трех областях Украины.

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