На Украине рассказали о новой тактике российских дроноводов

Советник Зеленского Бескрестнов: ВС РФ используют «ждунов» для атак на технику

Российские военные начали использовать новую тактику атак дронов на бронетехнику и автомобили. Обэтом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флэш», чьи слова приводит «Страна.ua».

По данным эксперта, устройство, которое он назвал «ждун» (вероятно, следящий аппарат), располагается в укрытии вне поля зрения водителя и с помощью микрофона фиксирует проезжающий транспорт.

На обнародованных кадрах видно, как беспилотник, находившийся в засаде, внезапно взлетает и атакует проезжающий мимо пикап с украинскими военнослужащими.

До этого Бескрестнов рассказал, что в Киевской области было зафиксировано активное применение российскими силами беспилотников-обманок «Пародия», предназначенных для отвлечения системы противовоздушной обороны Украины.

Как отметил эксперт, российская сторона регулярно внедряет обновленные методы использования дронов, в то время как украинские специалисты заняты разработкой эффективных мер противодействия этим угрозам.

Ранее на Украине заявили о новой фазе конфликта с Россией.