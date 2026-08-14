Стиль общения президента Украины Владимира Зеленского при обсуждении поставок ракет для Patriot вызывает раздражение в польском правительстве, но в Варшаве понимают, что это связано с отчаянным положением Киева. Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska.

В Киеве считают, что Польша может передать значительное количество ракет, однако в Варшаве подчеркивают, что официального запроса от Украины не поступало, а дискуссии через СМИ и попытки морального давления воспринимаются как неуместные.

«Зеленский подсчитал польские ракеты для Patriot и решил, что мы можем позволить себе крупное пожертвование. Нас удивляет, откуда у него такая уверенность в количестве PAC 3 MSE на наших складах. Кроме того, дискуссию на эту тему лучше начинать с официального запроса, а не с интервью», — заявил собеседник издания в минобороны Польши.

По данным Wirtualna Polska, даже если Варшава согласится на передачу, речь пойдет лишь о нескольких единицах боеприпасов. Общее количество ракет PAC 3 MSE в польской армии оценивается примерно в 200, и в ближайшие годы планируется закупка еще нескольких сотен. Польша готова участвовать в возможной новой «коалиции Patriot» на тех же условиях, что и в 2023 году при создании «коалиции Леопардов».

Планы передачи польских истребителей МиГ-29 в обмен на технологии и дроны также сталкиваются с проблемами. По словам источников, окончательные договоренности близки к завершению, но надежность украинских партнеров вызывает сомнения.

«С украинцами можно договориться и подписать все, что угодно. Вопрос в том, выполнят ли они это», — отметил один из собеседников Wirtualna Polska.

Передача МиГов может состояться в ближайшие недели, говорится в статье.

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