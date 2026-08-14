ВМФ Дании заказал у Rheinmetall системы постановки ложных целей

Королевский военно-морской флот Дании оснастит свои фрегаты системами постановки ложных целей MASS производства Rheinmetall. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкого оборонного концерна.

Контракт, подписанный с датским оборонно-логистическим ведомством DALO, предусматривает поставку пяти комплектов для двух классов кораблей — противолодочных фрегатов типа «Абсалон» и эсминцев ПВО типа «Ивер Хюитфельдт». В сумму сделки, оцениваемую в двузначное число миллионов евро, входят системы, пусковые установки, боеприпасы и обучающие программы. Также заключено соглашение на техническое обслуживание и поставку расходных материалов в течение 21 года.

MASS — это корабельный комплекс, предназначенный для защиты от ракет и других угроз с помощью многоспектральных ложных целей, способных обманывать радары, инфракрасные, лазерные и оптические датчики. Система автоматически рассчитывает траекторию выстрела с учетом ветра и движения судна. Благодаря модульной конструкции ее можно устанавливать как на малые патрульные катера, так и на крупные фрегаты.

Поставки оборудования начнутся в четвертом квартале 2027 года. Как отметил директор подразделения защитных систем Rheinmetall Хауке Х. Биндзус, этот заказ подтверждает статус MASS как стандарта для всех скандинавских военно-морских сил.

«Последние месяцы показали, какую выдающуюся роль играет датский флот в морской обороне НАТО в странах Балтии, Северном море и Арктике. Особенно приятно, что теперь и датский флот убедился в превосходстве нашей системы», — заявил он.

Системы MASS, которые могут работать как автономно, так и в связке с боевыми информационными системами корабля, установлены на судах 18 стран мира. Их общее число превышает 400.

Ранее суд взыскал с Rheinmetall €47,2 млн за срыв контракта для армии.