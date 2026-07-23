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Армия

Суд взыскал с немецкого Rheinmetall €47,2 млн за срыв контракта для армии

Rheinmetall в РФ обязали выплатить более 47 млн евро по иску военной прокуратуры
Imago/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы взыскал более €47,2 млн с немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что иск выдвинула столичная военная прокуратура.

«Суд решил иск Московской военной прокуратуры к структурам Rheinmetall — Rheinmetall Electronics GmbH, Rheinmetall Eastern Markets GmbH, Rheinmetall Aktiengesellschaft — и двум другим ответчикам удовлетворить в полном объеме», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд признал контракт Минобороны с Rheinmetall расторгнутым. Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме.

Речь идет о строительстве Центра боевой подготовки сухопутных войск в нижегородском поселке Мулино. Договор между Минобороны и Rheinmetall на строительство и оснащение оборудованием центра был заключен в 2011 году. Однако после введения санкций против России в 2014 году немецкая компания не выполнила контрактные обязательства. После этого российское оборонное ведомство выдвинуло штрафные санкции к Германии из-за срыва контракта.

Ранее Rheinmetall и Lockheed Martin показали альтернативу HIMARS.

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