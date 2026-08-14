Опубликовано видео допроса агента польских спецслужб

ФСБ обнародовало видео допроса гражданина РФ, сотрудничавшего с польскими спецслужбами. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На опубликованных кадрах россиянин Георгий Пирогов признался, что получал вознаграждение за сам факт сотрудничества, а также «какие-то личные перспективы».

По его словам, польскую спецслужбу интересовала «толковая техническая документация», а также приказы, исполнительная документация, «дефектовки в технических проектах».

Пирогов добавил, что обмен данными между агентом и польскими кураторами происходил через мессенджер Telegram.

По данным ФСБ, Пирогов уехал из России после начала СВО. Будучи в Польше, он установил контакты с местной разведкой. Согласно заданию куратора, он должен был собирать и передавать секретные данные о перспективных образцах вооружения российских войск.

У Пирогова имелись контакты среди работников российской оборонной отрасли: он добывал для иностранных спецслужб сведения о производстве и применении ракетных комплексов, а также персональные данные людей, допущенных к гостайне – хотел перетянуть их на сторону противника, отметили в ведомстве.

14 августа суд в Москве приговорил россиянина к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 800 тыс. рублей.

Ранее ФСБ задержала агента СБУ, который готовил теракт в Крыму.