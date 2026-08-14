В Румынии упал неизвестный беспилотник

В Румынии близ границы с Украиной упал неизвестный дрон

В Румынии недалеко от границы с Украиной упал неизвестный беспилотник. Об этом сообщило румынское Минобороны.

Дрон обнаружили в районе Лункавица, уезд Тулча, в 5 км от украинской границы.

В ведомстве добавили, что БПЛА не был зафиксирован радиолокационными системами наблюдения, поскольку летел очень низко. Он упал в лесистой местности. По предварительной информации, никто не пострадал.

При этом при падении беспилотника произошел взрыв, вызвавший пожар, сообщили в ведомстве.

В последние месяцы в европейских странах нередко находят неизвестные дроны. 14 августа беспилотник обнаружили на черноморском пляже в районе села Лозенец в Бургасской области Болгарии.

Еще один БПЛА нашли накануне в море рядом с румынским курортом Костинешть.

Ранее МИД Румынии не предоставил доказательств причастности РФ к инцидентам с БПЛА.