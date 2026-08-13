Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В море у одного из курортов Румынии нашли дрейфующий дрон

Adevărul: неизвестный БПЛА обнаружили в море у румынского курорта Костинешти
Creative Lab/Shutterstock

В море рядом с румынским курортом Костинешти обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает газета Adevărul.

Уточняется, что подозрительный объект утром 13 августа заметили сотрудники компании, проводившие работы в районе волнорезов.

Кроме того, по данным источника журналистов, один из отдыхающих заметил объект длиной около метра, дрейфовавший в воде рядом с берегом, и сообщил об этом в профильные службы. Несколько свидетелей сняли устройство на видео и передали записи местным СМИ.

Местные власти приняли решение эвакуировать людей с пляжа. Береговая охрана оцепила территорию. Один из спасателей, комментируя ситуацию, сообщил журналистам, что пока неизвестно, начинен ли объект взрывчаткой.

В настоящий момент официальных данных о принадлежности дрона пока не поступало.

Это не первый инцидент с беспилотником в Румынии. 29 июля закрыли доступ к одному из шлюзов в румынском порту Констанца после угрозы атаки БПЛА, а находившихся поблизости людей эвакуировали. Район шлюза оцепили, порт закрыли.

Ранее МИД Румынии не предоставил доказательств причастности РФ к инцидентам с БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!