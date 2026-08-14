Киев прекратил публиковать ежедневные отчеты о сбитых российских ракетах, потому что украинцы видят несоответствие между данными от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и реальностью. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

При этом, как отметил собеседник агентства, данное решение украинские власти подают как вынужденную меру, якобы чтобы Россия не смогла оценить эффективность работы противовоздушной обороны (ПВО).

«Пока воздушные силы рапортовали «сбито столько-то из стольких-то», люди в Одессе, Запорожье и Днепропетровской областях считали прилеты сами, и счет у них получался совсем другой. Именно это, а не безопасность, стало поводом менять формат отчетности», — подчеркнули в подполье.

Помимо прочего, украинской армии, по данным подпольщиков, стало нечем сбивать ракеты: снарядов для американских Patriot не хватает, союзники не успевают поставлять новые партии, а обнародовать этот факт открыто Киев не может.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что страна располагает лишь десятой частью нужных ей ракет-перехватчиков для систем Patriot, и если США предоставят 5% имеющихся у них запасов, это поможет Киеву пережить зиму.

Ранее на Украине ночью не смогли сбить ни одной российской ракеты.