Российские военные ударили по АЗС в Черниговской области

МО: в Черниговской области уничтожена использовавшаяся в интересах ВСУ АЗС

Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия уничтожили автозаправочную станцию (АЗС) в Черниговской области, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет об АЗС в районе населенного пункта Репки Черниговской области.

«В результате удара цель поражена», — сказано в сообщении.

До этого в ведомстве рассказали, что российские Вооруженные силы ударами «Гераней» нанесли поражение логистическому центру ВСУ в Броварах Киевской области. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля нанесения удара по логистическому центру в районе населенного пункта. Известно, что атака была осуществлена с помощью БПЛА «Герань-4 сикер».

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении ВС РФ транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистических центров и цехов сборки БПЛА Украины.

Ранее на Украине прекратили сообщать о сбитых российских ракетах.