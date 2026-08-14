Российские войска ударили по логистическому центру в Киевской области

Российские бойцы ударили по логистическому центру в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Российские Вооруженные силы ударами «Гераней» нанесли поражение логистическому центру ВСУ в Броварах Киевской области», — сказано в материале.

Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля нанесения удара по логистическому центру в районе населенного пункта.

Известно, что атака была осуществлена с помощью БПЛА «Герань-4 сикер».

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении ВС РФ транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистических центров и цехов сборки беспилотных летательных аппаратов противника.

Там добавили, что ударам также подверглись пункты временной дислокации украинских солдат в 149 районах.

Командование российских войск привлекло к выполнению задач расчеты ударных БПЛА и оперативно-тактическую авиацию группировок войск Вооруженных сил РФ. В атаках на цели на Украине также приняли участие ракетные войска и артиллерийские подразделения.

Ранее на Украине прекратили сообщать о сбитых российских ракетах.