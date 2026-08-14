США продолжают обучать украинских военных, в том числе пилотированию американских истребителей-бомбардировщиков F-16, переданных Киеву Западом. Такие данные есть в новом докладе, представленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.

В документе говорится, что США в период с 1 апреля по 30 июня 2026 года вели подготовку пилотов «в соответствии с обязательствами, координируемыми Коалицией по развитию потенциала ВВС», которую возглавляют Америка, Дания и Нидерланды.

Кроме того, США обучали украинских военнослужащих применять различные виды вооружений, в том числе бронемашины Bradley, бронетранспортеры Stryker и РСЗО HIMARS, а также их обслуживать. Всего за этот период на объектах в Германии, Испании, Польше, Румынии, США и на Украине подготовку прошли 575 украинских военных, что составляет на 28,6% меньше, чем в предыдущем квартале.

Ранее в Кремле высказались о продолжении поставок оружия США Украине.