Пентагон заявил о нехватке у Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО

Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в докладе, подготовленном Пентагоном и госдепартаментом США для конгресса.

В документе говорится, что в период с апреля по июнь этого года Украина по-прежнему зависела от иностранной поддержки в области противовоздушной и противоракетной обороны.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что страна располагает лишь десятой частью нужных ей ракет-перехватчиков для систем Patriot, и если США предоставят 5% имеющихся у них запасов, это поможет Киеву пережить зиму.

В российских силовых структурах заявили, что даже если США передадут Украине 5% имеющихся у них ракет для Patriot, этого будет недостаточно для того, чтобы «пережить зиму».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что к концу осени Украина израсходует все запасы, необходимые для функционирования систем противовоздушной обороны.

Ранее журналист Христофору заявил, что просьбы Зеленского о ракетах указывают на его нестабильное состояние.