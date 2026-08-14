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Армия

Более 10 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Шуваев: 11 человек пострадали за сутки от ударов ВСУ по Белгородской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Белгородской области 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в мессенджере «Макс» врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он уточнил, что один из пострадавших получил несовместимые с жизнью ранения. Четверо пострадавших продолжают оставаться в больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Губернатор пожелал всем пациентам скорейшего выздоровления.

По словам Шуваева, в течение суток украинская армия 122 раза атаковала Белгородскую область. Под удары попали 12 округов.

Противник произвел три артиллерийских обстрела. Семь раз ВСУ осуществляли сбросы взрывных устройств с беспилотников. При этом российские силы противовоздушной обороны и задействованные подразделения за сутки сбили 135 вражеских дронов, рассказал Шуваев.

Накануне вечером в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 193 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и акваториями двух морей.

Ранее в Белгородском приграничье от ударов дронов ВСУ пострадали пять человек.

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