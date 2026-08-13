В Минобороны подсчитали количество сбитых в течение дня БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 193 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские силы ликвидировали эти дроны в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 13 августа в Минобороны рассказали, что ВС России ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре и объектам Военно-морских сил (ВМС) Украины. В порту Рени был поражен пункт управления украинских ВМС, а в порту Измаил — пункт временной дислокации подразделения ВСУ.

Также в Измаиле российские войска атаковали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения товаров военного назначения.

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам и топливным объектам, используемым ВСУ.