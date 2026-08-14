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Армия

Спецслужбы Украины пытаются вербовать пенсионеров на границе с Сумской областью

СБУ безуспешно пытается вербовать пожилых людей в приграничье Сумской области
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы Украины пытаются привлечь к сотрудничеству пенсионеров на приграничных территориях с Сумской областью, но безуспешно. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«Украинские спецслужбы активно и безуспешно пытаются вербовать пенсионеров приграничных районов Сумской области», — рассказали силовики.

Как отметил собеседник агентства, СБУ ради этого увеличила тиражи региональных печатных изданий с антироссийской пропагандой.

13 августа стало известно, что подразделения ВСУ заняли около 100 населенных пунктов в Сумской области, для этого местное население было полностью выселено.

Как пояснил представитель российских правовых структур, в северных районах области остается порядка 35 тысяч жителей. Большинство из них отказывается покидать свои дома, ожидая подхода российских войск. Среди причин такого решения отмечается опасение перед мобилизацией в ряды ВСУ при отходе вглубь территории Украины.

Ранее ВС России взяли под контроль населенные пункты в Сумской и Запорожской областях.

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