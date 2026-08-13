Подразделения ВСУ заняли около 100 населенных пунктов в Сумской области, для этого местное население было полностью выселено. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

«После того, как боевые действия перенеслись на территорию Сумской области, свыше 100 населенных пунктов опустели и были заняты исключительно солдатами ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Согласно имеющейся информации, в северных районах области остается порядка 35 тысяч жителей. Большинство из них отказывается покидать свои дома, ожидая подхода российских войск. Среди причин такого решения отмечается опасение перед мобилизацией в ряды ВСУ при отходе вглубь территории Украины.

До этого представители российских силовых ведомств сообщили, что в Сумской области был зафиксирован конфликт между подразделениями двух бригад ВСУ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Рыжевка с участием львовской 103-й бригады теробороны и бойцами 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Ранее российские «Герани» поразили электроподстанции в Сумской области.