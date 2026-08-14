Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

Развожаев: средства ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбито шесть БПЛА

Средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».

«Сбито 6 БПЛА в районе Северной стороны, Нахимовском и Гагаринском районах», — написал он.

Развожаев уточнил, что в отражении налета дронов участвуют силы ПВО и мобильные огневые группы.

В ночь на 13 августа в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь город временно остался без электричества. На объектах энергетической инфраструктуры введен особый режим.

12 августа Развожаев сообщил, что в Балаклаве в ходе массированного налета беспилотников три многоквартирных и пять частных домов получили различные повреждения. Также на нескольких участках упали осколки сбитых БПЛА, и произошли возгорания леса и травы. По словам губернатора, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили более 30 дронов.

Ранее Развожаев раскрыл последствия двойной атаки ВСУ на город.