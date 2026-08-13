В результате массированной украинской атаки Севастополь остался без света

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь город временно остался без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он пояснил, что военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают массированную атаку противника. Сейчас Севастополь временно остался без электроснабжения.

Губернатор отметил, что на объектах энергетической инфраструктуры введен особый режим, специалисты оценивают масштаб полученных повреждений, экстренные службы находятся в полной готовности.

12 августа сообщалось, что в Севастополе в ходе массированного налета беспилотников получили повреждения дома, произошли возгорания леса и травы.

За день до этого в Севастополе объявлялось об опасности атаки украинских безэкипажных катеров.

Ранее губернатор Севастополя раскрыл последствия двойной атаки ВСУ на город.