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Армия

Трамп потребовал вернуть на авианосцы США одно устройство

WSJ: Трамп поручил вернуть паровые катапульты на американские авианосцы
/Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил Военно-морским силам (ВМС) страны отказаться от электромагнитных катапульт на будущих американских авианосцах и вернуться к паровым системам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, соответствующее распоряжение Трамп подписал в четверг. Президент ранее критиковал электромагнитные катапульты, считая их слишком сложными и ненадежными. В ВМС США выступали против из-за высокой стоимости перепроектирования авианосцев.

Отмечается, что изменения затронут четвертый авианосец класса «Джеральд Форд», который планируется назвать «Дорис Миллер». На первых трех кораблях этого класса электромагнитные катапульты сохранятся.

Как пишет WSJ, возвращение к паровой системе может обойтись США в миллиарды долларов.

Последним американским авианосцем, построенным с паровыми катапультами, стал «Джордж Буш», поступивший на вооружение в 2009 году.

До этого родственники военнослужащих рассказали MS NOW, что на американском авианосце «Авраам Линкольн», который уже девять месяцев находится в море и участвует в войне США с Ираном, возникли проблемы с питанием, водой и санитарией. По их словам, моряки измотаны многочасовыми сменами и работой почти без выходных, а за весь поход провели вне корабля лишь два дня.

Ранее иранские беспилотники атаковали авианосец «Авраам Линкольн».

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