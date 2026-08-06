«Вы фактически бросили их там». Семьи моряков рассказали об условиях на авианосце Abraham Lincoln

На американском авианосце USS Abraham Lincoln, который уже девять месяцев находится в море и участвует в войне США с Ираном, возникли проблемы с питанием, водой и санитарией, рассказали MS NOW родственники военнослужащих. По их словам, моряки измотаны многочасовыми сменами и работой почти без выходных, а за весь поход провели вне корабля лишь два дня.

Экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln, который несет дежурство в Аравийском море и участвует в войне США с Ираном, столкнулся, по словам близких военнослужащих, с антисанитарией и нехваткой продовольствия. Об этом близкие моряков и морских пехотинцев рассказали телеканалу MS NOW.

«Плесень в душевых. Нехватка еды. У военных заканчиваются зубная паста, дезодорант и мыло. Семьи моряков и морских пехотинцев на борту авианосца USS Abraham Lincoln бьют тревогу: их близкие настолько истощены, что боятся, что это может привести к смертельным ошибкам»,

— передает вещатель.

Также, по их словам, часть туалетов и душевых на корабле периодически не работает , горячая вода есть не всегда, а прачечные простаивают неделями.

По данным телеканала, обычно походы авианосцев продолжаются около семи месяцев. Abraham Lincoln находится в море уже девятый месяц, пять последних месяцев экипаж участвует в операции против Ирана. По словам близких моряков, поход на Ближний Восток «неожиданно затянулся», в то время как президент США Дональд Трамп «продолжает расширять свою военную кампанию без видимого конца».

Телеканал напомнил о появлении в апреле сделанных экипажем Abraham Lincoln фотографий скромных порций еды, которую они называли несъедобной . Министр обороны США Пит Хегсет назвал сообщения о проблемах с питанием «фейковыми новостями», а начальник военно-морских операций адмирал Даррил Коудл отрицал нехватку продовольствия и заявлял, что часть снимков была сделана на берегу, а не на кораблях. Однако собеседники MS NOW заверили, что фотографии с Abraham Lincoln подлинные и что они по-прежнему обеспокоены питанием своих близких.

Служба на износ

Собеседники MS NOW утверждают, что большинство членов личного состава работают изнурительно длинные смены, а на некоторых должностях военнослужащие и вовсе работают практически без выходных.

«Экипаж «Линкольна» имел всего два дня отдыха вне авианосца с тех пор, как тот покинул свой домашний порт Сан‑Диего в ноябре. Корабль ненадолго заходил в Гуам в декабре, а затем не делал ни одной остановки до 7 июля, когда он кратко вошел в порт Омана после 208 непрерывных дней в море — современного рекорда для американского авианосца», — пишет канал.

Ветеран военно-морских сил (ВМС) США Бретт Сноу, чей сын служит на Abraham Lincoln, указал, что авианосцы и в мирное время являются крайне опасным местом для работы. Теперь же, «выжимая людей день за днем без передышки» командование создает среду, которая может привести к несчастным случаям и авариям.

Мачеха другого моряка Бонни Йорк добавила:

«Моральное состояние [экипажа] плохое. Судя по всему, корабельный врач или психолог сказал, что им нужно скоро зайти в порт, иначе люди начнут, ну, сходить с ума».

Затяжное дежурство изматывает не только команду, но и сам корабль. Отец одного из моряков, сам являющийся ветераном, рассказал, что на полетной палубе авианосца образовались дыры .

Официальный представитель пятого флота ВМС США коммандер Джозеф Хонтц признал, что за последние восемь месяцев палуба авианосца выдержала более 10 тысяч вылетов самолетов . Однако, по его словам, никаких дыр там нет, а экипаж устранял последствия износа по мере необходимости.

Говоря о состоянии личного состава Хонтц указал, что у личного состава есть возможность заниматься спортом в оборудованном зале, обращаться к психологам, а также общаться с близкими через интернет, когда это позволяет тактическая обстановка. Представитель пятого флота признал, что моряки «кратковременно испытывали нехватку отдельных видов снабжения» , однако, утверждает он, сейчас корабль имеет достаточные запасы продовольствия и снаряжения. Он не стал отрицать и факт возникновения на борту проблем с водой, однако назвал это единичными случаями и указал, что моряки на борту сами отвечают за уборку своих санузлов.

Собеседники MS NOW не согласны с утверждениями о том, что проблемы со снабжением корабля удалось устранить.

«Вы можете давить на этих людей, но убедитесь, что у них есть все необходимое. Они не могут сами обеспечить себе все это. Они застряли.

Вы фактически бросили их там, и говорите: «Ну, справляйтесь сами»,

— заявила Йорк.

Авианосец в войне с Ираном

USS Abraham Lincoln вошел в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) 26 января, а в феврале заступил на дежурство в Аравийском море примерно в 700 км от побережья Омана. Авианосец служит флагманом ударной группы, которая на пике включала девять кораблей, и одной из основных платформ для нанесения ударов по Ирану. Корабельная команда вместе с авиакрылом насчитывает около 5680 человек, а в состав авиакрыла входят более 65 самолетов и вертолетов.

28 февраля и 13 марта командование ВМС Ирана заявило о нанесении нескольких ударов по борту Abraham Lincoln, в результате чего, по их словам, авианосец оказался частично выведен из строя. Однако в CENTCOM эту информацию опровергали, публикуя фотографии неповрежденного корабля.