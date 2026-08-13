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Армия

В армии США создадут первую многонациональную группировку дронов

CENTCOM: в ВС США создадут первую многонациональную группировку ударных БПЛА
Reuters

В Вооруженных силах США создадут первый в своей истории многонациональную группировку ударных беспилотников Task Force Falcon Strike. Об этом сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM) в социальной сети Х.

Из заявления следует, что новое подразделение будет применять ударные дроны одностороннего действия в воздухе, на воде и под ней. В состав группировки войдут американские военные и представители партнеров США на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что США планируют перейти к использованию FPV-дронов Bumblebee для борьбы с вражескими беспилотниками, отказавшись от дорогостоящих систем перехвата и опираясь на свой опыт ведения боевых действий в последние несколько лет. Отмечается, что Пентагон уже сформировал оперативную группу для взаимодействия по противодействию БПЛА с другими правительственными агентствами.

Также в СМИ сообщали, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных изданий, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов.

Ранее США внедрили украинские военные технологии на одной из баз.

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