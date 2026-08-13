Военный ВСУ потерялся в сумерках и попал к бойцам ВС РФ в Запорожской области

Военные ВС России взяли в плен украинского военнослужащего, который в сумерках перепутал дорогу и вышел на российские позиции в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Седой».

По его словам, военные ВСУ располагались недалеко от российских позиций.

«Были сумерки. Он просто перепутал, не туда зашел. Конечно, когда нас увидел, глаза на лоб полезли, попытался убежать. А куда ты побежишь? Мы его задержали», — поделился «Седой».

Уточняется, что после задержания пленного передали соответствующим подразделениям.

13 августа лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что Украина отказывается от обмена пленными, поскольку обычные военные республики являются для украинского президента Владимира Зеленского расходным материалом.

Кроме того, отказ Киева от обмена также связан с соотношением пленных. По словам парламентария, Зеленский подобными решениями пытается сохранить «обменный фонд», чтобы «было чем торговаться с Россией». При этом родственникам украинских военных власти республики говорят о вине России в срыве обменов.

Ранее освобожденный из плена житель Курской области рассказал о необычном требовании ВСУ.