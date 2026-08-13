Освобожденный из плена житель Курской области рассказал о необычном требовании ВСУ

Освободившийся из украинского плена курянин Роман Ванин рассказал РИА Новости, что во Львове жителей Курской области, насильно вывезенных на территорию Украины в 2024 году, заставляли делать гробы.

«Кто-то (в лагере) елочки искусственные делает на могилы, кто-то гробы колотит, кто-то разнорабочий», — рассказал россиянин.

По его словам, большинство пленных были задействованы на производстве гробов.

До этого Ванин сообщил, что в плену украинцы били россиян шокером и содержали их в неотапливаемых помещениях зимой в СИЗО в Виннице. По словам мужчины, во время вторжения украинских военных в Курскую область он вместе с братом поехал в село Замостье Суджанского района, чтобы вывезти тестя. Их машина подверглась обстрелу. Родственник Ванина не выжил, а он сам получил пулевое ранение. Россиянина вывезли на территорию Украины. Его поместили в лагерь для военнопленных.

В июне 2026 года курянина обменяли вместе с другими гражданскими лицами на белорусско-украинской границе.

Ранее житель Курской области рассказал о принуждении россиян говорить на украинском языке.