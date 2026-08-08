Российские войска уничтожили РЛС ВСУ в Одесской области

Российские войска при помощи БПЛА «Герань-4 сикер» уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в районе населенного пункта Арциз Одесской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что РЛС П-18 была обнаружена 7 августа оператором российского разведывательного дрона большой дальности.

«Координаты цели были незамедлительно переданы подразделению ударных беспилотных летательных аппаратов. В 15:45 мск по РЛС ВСУ был нанесен удар беспилотным аппаратом «Герань-4 сикер». Цель успешно уничтожена», — подчеркнули в Минобороны.

В ночь на 8 августа российские войска нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны России, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, склады топлива и логистические центры. В частности, удар был нанесен по заводу, где производятся комплектующие и боевые части для ракет «Фламинго». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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