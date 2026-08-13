Российские военные поразили военные цели в Одессе и Николаевской области

Минобороны: российские военные поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса

Российские военнослужащие ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и по оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одессы. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены: в порту Одесса — резервуары с ГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения», — указало российское оборонное ведомство.

Также порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер.

До этого сообщалось, что российские военные выбили формирования Вооруженных сил Украины из Петровки. Поселок перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».

Накануне в Минобороны РФ заявили о поражении мест дислокации живой силы и техники 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 5-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины на территории ДНР. Ударам подверглись места скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Новоужвиновка и Доброполье.

Ранее в ДНР сбили украинский экспериментальный беспилотник.