Российские бойцы выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Петровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поселок перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».

Накануне в Минобороны РФ заявили о поражении мест дислокации живой силы и техники 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 5-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины на территории ДНР. Ударам подверглись места скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Новоужвиновка и Доброполье. Кроме того, российские военнослужащие атаковали насыпную переправу в районе населенного пункта Маяки. Как рассказали в ведомстве, Вооруженные силы РФ при выполнении поставленных задач применили авиационные бомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

В тот же день недалеко от населенного пункта Дружковка в ДНР были уничтожены пять единиц техники ВСУ, включая роботов. По данным Минобороны РФ, операторы дронов «Южной» группировки войск точными ударами вывели из строя автомобиль, багги и три наземных робототехнических комплекса украинских войск.

Ранее в ДНР сбили украинский экспериментальный беспилотник.