Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

Поселок Петровка в ДНР перешел под контроль российских войск

Минобороны РФ: группировка «Центр» взяла под контроль поселок Петровка в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Петровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поселок перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».

Накануне в Минобороны РФ заявили о поражении мест дислокации живой силы и техники 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 5-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины на территории ДНР. Ударам подверглись места скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Новоужвиновка и Доброполье. Кроме того, российские военнослужащие атаковали насыпную переправу в районе населенного пункта Маяки. Как рассказали в ведомстве, Вооруженные силы РФ при выполнении поставленных задач применили авиационные бомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

В тот же день недалеко от населенного пункта Дружковка в ДНР были уничтожены пять единиц техники ВСУ, включая роботов. По данным Минобороны РФ, операторы дронов «Южной» группировки войск точными ударами вывели из строя автомобиль, багги и три наземных робототехнических комплекса украинских войск.

Ранее в ДНР сбили украинский экспериментальный беспилотник.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!