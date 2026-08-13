Под Римом произошел взрыв на предприятии по производству боеприпасов

На окраине коммуны Коллеферро под Римом произошел взрыв на оружейном заводе. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, инцидент произошел на предприятии компании Knds Ammo Italy, ранее принадлежавшем Sammel Difesa. В один момент в цехе прессования пороха произошел взрыв, который услышали в близлежащих городах, отметили журналисты.

Сообщений о пострадавших не поступало. Газета отметила, что на предприятии производили боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмической техники.

Несколькими часами ранее в порту Роттердама произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере один человек получил несовместимые с жизнью травмы. По данным газеты De Telegraaf, инцидент произошел, предположительно, на нефтеперерабатывающем заводе компании Gunvor Energy. На его территории проводились ремонтные работы на нескольких трубопроводах.

Ранее в Ухане произошел мощный взрыв.