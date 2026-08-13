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Армия

Newsweek назвал жару в Европе «неожиданным союзником» России

Newsweek: аномальная жара в Европе стала союзником России в конфликте с Украиной
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Аномальная жара в Европе стала союзником России в конфликте на Украине. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«У президента России Владимира Путина <…> появился неожиданный союзник: жара и засуха в Европе», — указано в публикации.

В центре проблемы находится судоходство по Дунаю. Это направление стало для Украины ключевым после роста рисков использования черноморских портов. Однако текущее лето характеризуется аномально низким уровнем воды и изменением течения, что затрудняет навигацию в русле реки на территории Румынии и осложняет производство электроэнергии.

Параллельно с климатическими трудностями Россия усилила атаки на портовую инфраструктуру в районе Одессы. Авторы статьи подчеркивают, что неблагоприятные погодные условия в Европе стали фактором, усиливающим давление на украинскую логистику.

Несмотря на то, что за время конфликта Украина сумела сформировать дополнительные маршруты для экспорта, нынешние климатические аномалии создают критическую нагрузку на эти пути, снижая их эффективность.

Ранее в Европе предсказали осеннее подорожание продуктов из-за экстремальной жары.

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