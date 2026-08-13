В Подмосковье объявили беспилотную опасность

На территории Московской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России (РСЧС) по Подмосковью в канале в мессенджере «Макс».

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета», — говорится в сообщении.

В РСЧС добавили, что в регионе запрещена съемка беспилотников и работы систем противовоздушной обороны.

Беспилотную опасность также объявляли в Подмосковье в ночь на 13 августа.

Утром 13 августа Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили 362 украинских беспилотника над регионами России. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, над Московским регионом, над республиками Башкортостан и другими регионами.

Ранее в Госдуме призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.