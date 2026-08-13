Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

В Подмосковье объявили беспилотную опасность

РСЧС: беспилотная опасность объявлена на территории Московской области
Shutterstock/Ireshetnikov54

На территории Московской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России (РСЧС) по Подмосковью в канале в мессенджере «Макс».

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета», — говорится в сообщении.

В РСЧС добавили, что в регионе запрещена съемка беспилотников и работы систем противовоздушной обороны.

Беспилотную опасность также объявляли в Подмосковье в ночь на 13 августа.

Утром 13 августа Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили 362 украинских беспилотника над регионами России. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, над Московским регионом, над республиками Башкортостан и другими регионами.

Ранее в Госдуме призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!