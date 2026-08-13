Военный эксперт: Япония взяла курс на милитаризацию уже давно

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в интервью mk.ru прокомментировал недавнее заявление командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) РФ Виктора Лиины о том, что Япония взяла курс на милитаризацию. По словам аналитика, страна уже давно скрыто вооружается, чему способствуют Соединенные Штаты.

«Япония не вчера начала вооружаться: она это делает уже довольно давно и тратит на Силы самообороны, которые по факту являются армией, очень большие деньги. Просто об этом громко никто не говорил, эту деятельность не афишировали», — отметил Крапивник.

Согласно его данным, страна располагает немногочисленными танковыми войсками, авиацией и довольно серьезным флотом: полноценных авианосцев нет, зато есть подводные лодки, эсминцы, фрегаты.

При этом эксперт обратил внимание, что большого желания воевать у японцев нет. Власти пытаются изменить это, но пока у них плохо получается.

12 августа Лиина в ходе учений ТОФ сообщил президенту России Владимиру Путину об обострении обстановки в операционной зоне флота на фоне взятого Японией курса на открытую милитаризацию.

Военный подчеркнул, что силы ТОФ находятся в постоянной боевой готовности, и способны обеспечить безопасность Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее эксперт оценил возможности Тихоокеанского флота задерживать суда из недружественных стран.