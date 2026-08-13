Над Севастополем уничтожены беспилотники

Развожаев: десять БПЛА ВСУ уничтожены над Севастополем, работают силы ПВО

Над Севастополем уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Максе» сообщил глава города Михаил Развожаев.

По его словам, в городе продолжают работать силы противовоздушной обороны (ПВО).

Беспилотники были уничтожены в Балаклавском районе, в районе Фиолента и Северной стороны.

В ночь на 13 августа в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь город временно остался без электричества. На объектах энергетической инфраструктуры введен особый режим.

12 августа сообщалось, что в Севастополе в ходе массированного налета беспилотников получили повреждения дома, произошли возгорания леса и травы. По словам Развожаева, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили более 30 дронов.

Ранее в Севастополе объявили морскую опасность.