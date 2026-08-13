На Украине рассказали о выпуске копий российской «Герани»

На Украине сообщили о выпуске похожих на российскую «Герань» дронов MICH 2000

Украина начала использовать барражирующие боеприпасы модели MICH 2000, конструктивно напоминающие иранские Shahed-136 и российские «Герани-2». Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий.

MICH является модернизированной версией беспилотника ZTK-150 производства гонконгской компании ZTK Drones. Данный аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания, треугольным крылом и передним горизонтальным оперением.

Согласно имеющимся данным, эпизодическое применение MICH 2000 началось осенью 2024 года, к середине 2026 года интенсивность их использования возросла.

Существуют различные модификации этого дрона, способные преодолевать дистанцию до 2000 километров с полезной нагрузкой в виде боевой части весом от 25 до 60 килограммов. Для сравнения, отмечается, что объем производства Shahed-136 оценивается в шесть тысяч единиц в год.

До этого украинские источники сообщили о внедрении дронов-перехватчиков P1-SUN производства местной компании SkyFall (в сети также известных под неофициальным названием «Писюны»), которые применяются для противодействия российским беспилотникам семейства «Герань».

Ранее российская «Герань» ослепила оператора беспилотника ВСУ.