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Армия

Экс-глава управления Минобороны не признал вину в хищениях при поставках консервов на СВО

Полковник Таразевич не признал вину в хищении 700 млн на поставке тушенки на СВО
Константин Михальчевский/РИА Новости

Экс-начальник управления департамента ресурсного обеспечения министерства обороны России полковник Виктор Таразевич, которого обвиняют в хищении 700 млн рублей при поставках консервов для военнослужащих в зоне специальной военной операции, не признает своей вины. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат.

По словам защитника, управление, руководителем которого являлся Таразевич, не занималось проверкой качества продукции.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было заведено в мае этого года. Помимо Таразевича по нему проходят руководители «Нармяспромма» Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков, генеральный директор ООО «МПК Селятино» Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук, а также предприниматель Дмитрий Мизгир.

Суд арестовал Таразевича в июле. Бизнесмена Мизгира, скрывшегося от следствия, задержали на территории Белоруссии. Он был экстрадирован в Россию для проведения следственных действий.

Ранее Минобороны РФ признали потерпевшей стороной по делу о некачественных консервах.

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