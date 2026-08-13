Аэропорт Внуково перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).

Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани были введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

11 августа стало известно, что воздушные гавани Московского региона перешли на особый режим работы. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно стали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В этот же день сообщалось, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее извержение Этны создало проблемы в единственном аэропорту Мальты.