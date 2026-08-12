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Армия

НАТО приступило к сокращению своего присутствия в Косово

Пресс-секретарь Харт: НАТО начало сокращать присутствие в Косово
Sergei Stepanov/Global Look Press

НАТО приступило к практическому сокращению своего присутствия в Косово. Об этом сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в социальной сети X.

«Мы начали корректировать наше присутствие в тесной координации со всеми соответствующими властями и заинтересованными сторонами», — написала представитель блока.

Харт добавила, что изменения касаются миротворческой миссии KFOR. По ее словам, НАТО намерено таким образом адаптировать задачу к текущей обстановке. Сейчас ситуация с безопасностью в Косово улучшилась, отметила пресс-секретарь.

О планах по сокращению присутствия НАТО заявило днем 12 августа. Верховный главнокомандующий силами альянса в Европе генерал Алексус Грегори Гринкевич заверил, что блок полностью привержен обеспечению безопасности в Косово. По его словам, эта приверженность позволила добиться стабильности ситуации в регионе и добиться компетентности местных организаций, отвечающих за обеспечение безопасности.

Ранее президент Косово распустила парламент и назначила новые выборы.

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