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Армия

НАТО сократит контингент в Косово после 27 лет присутствия

НАТО объявило о сокращении своей миссии KFOR в Косово
Fatos Bytyci/Reuters

НАТО сократит численность своей миротворческой миссии KFOR в Косово после 27 лет присутствия. Изменения связаны со стабильной ситуацией с безопасностью в регионе, говорится в опубликованном сегодня заявлении на сайте альянса.

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Грегори Гринкевич заверил, что альянс полностью привержен обеспечению безопасности в Косово. По его словам, эта приверженность позволила добиться стабильности ситуации в регионе и добиться компетентности местных организаций, отвечающих за обеспечение безопасности.

«Нынешние условия предоставляют возможность для дальнейшей оптимизации численности и позиций KFOR», — добавил Гринкевич.

Плановые сокращения начнутся прямо сейчас и продлятся до следующего года, но будут проводиться постепенно, с учетом ситуации на местах и в соответствии с национальными циклами ротации и передислокации войск с настоящего момента и до следующего года. В НАТО подчеркнули, что при необходимости вывод миссии может быть отменен.

KFOR (Kosovo Force) — миротворческий контингент под руководством НАТО, созданный в 1999 году на основании резолюции №1244 Совбеза ООН. Миссия действует исключительно на территории Косово и обеспечивает стабильность и безопасность в регионе. В ее состав входят военнослужащие из разных стран альянса и его партнеров.

Ранее президент Косово распустила парламент и назначила новые выборы.

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