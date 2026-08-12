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Армия

Внучатого племянника экс-президента США Кеннеди заочно арестовали в РФ

Суд в Москве заочно арестовал Конора Кеннеди за наемничество в ВСУ
Shutterstock/FOTODOM

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданина США Конора Кеннеди, обвиняемого в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия, Кеннеди объявлен в международный розыск. Защита американца обжаловала решение, однако Мосгорсуд признал арест законным. Гражданину США грозит до 10 лет колонии. Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме.

Конор Кеннеди — внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди и внук бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди.

В октябре 2022 года Кеннеди в социальных сетях сообщил, что воюет на стороне Украины. По его словам, он записался в ряды Интернационального легиона ВСУ, но пробыл на территории Украины недолго. Конор рассказывал, что до момента вступления в ВСУ не имел какого-либо боевого опыта и даже не умел стрелять.

Недавно командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что наемники ВСУ не должны возвращаться домой живыми. Он отметил, что все наемники останутся лежать в той земле, которую они пришли топтать, думая, что вернутся домой живыми и здоровыми.

Ранее на Украине изменили механизм набора иностранных наемников в ВСУ.

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